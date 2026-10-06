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Царьград

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Турция передала Украине системы ПВО Korkut. Количество комплексов – засекречено

Турция передала Украине системы ПВО Korkut. Количество комплексов – засекречено

Киев получил системы ПВО Korkut от Турции для испытаний.Турция поставила Украине зенитные комплексы Korkut ближнего радиуса дальности.

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