Пентагон раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов, который Вашингтон решил предоставить Киеву, будет включать боеприпасы для ракетных систем, бронированные внедорожники Humvee, стрелковое оружие и медикаменты, сообщает Минобороны США.