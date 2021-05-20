"Ъ": новый закон может снизить качество дорог

Качество дорог в России может упасть из-за принятых Госдумой поправок к закону "Об организации дорожного движения", который освобождает проектировщиков дорог и зданий от обязанности разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД).
Качество дорог в России может упасть из-за принятых Госдумой поправок к закону "Об организации дорожного движения", который освобождает проектировщиков дорог и зданий от обязанности разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД).
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