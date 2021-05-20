Газета.ru

5 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбертт
    Давно уже прикрыл бы этот сортир .В Кремле не счита...
  • Альбертт
    Это уже не подростки а безмозглые амёбы с одной извилиной и то не в голове . А родителям пора уже нести ответ за свои...По делу об осквер...
  • Сергей Путько
    . . . наказать родителей , за ненадлежащее воспитание своих отпрысков . . .В Приморье задерж...

"Ъ": новый закон может снизить качество дорог

"Ъ": новый закон может снизить качество дорог

Качество дорог в России может упасть из-за принятых Госдумой поправок к закону "Об организации дорожного движения", который освобождает проектировщиков дорог и зданий от обязанности разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх