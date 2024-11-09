❗️«Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло»: Маск проккоментировал новость Newsweek о планах Трампа создать 800-мильную демилитаризованную зону между РФ и Украиной с размещением там британских и европейских войск Напомним, ранее Axios сообщало, что бизнесмен принимал участие в телефонном разговоре Трампа с Зеленским.