❗️«Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло»: Маск проккоментировал новость Newsweek о планах Трампа создать 800-мильную демилитаризованную зону между РФ и Украиной с размещением там британских и европейских войск Напомним, ранее Axios сообщало, что бизнесмен принимал участие в телефонном разговоре Трампа с Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии