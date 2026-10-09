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«Нам не надо, чтобы препарат быстро всасывался», – эндокринолог назвала последствия уколов для похудения, сделанных в неподходящее место

«Нам не надо, чтобы препарат быстро всасывался», – эндокринолог назвала последствия уколов для похудения, сделанных в неподходящее место

В социальных сетях и на форумах для худеющих на модных инъекционных препаратах для снижения веса набирает популярность совет вводить препараты не в живот, бедро или плечо, а в предплечье – якобы так эффект становится заметнее.

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