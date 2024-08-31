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"Украина стала врагом Африки": Митингующие в Буркина-Фасо выступили против поддержки Киевом террора

"Украина стала врагом Африки": Митингующие в Буркина-Фасо выступили против поддержки Киевом террора

В столице Буркина-Фасо митингующие осудили поддержку киевским режимом терроризма. Демонстранты требовали правительство вернуть смертную казнь для убийц и жгли украинские флаги.

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