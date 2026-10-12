В Бангладеш на энергоблоке №1 АЭС «Руппур», построенном при участии России, состоялся пуск реактора. Об этом сообщил информационный портал World nuclear news.
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