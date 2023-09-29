Я — Сноб: директор аукционного дома Егор Молчанов

Директор аукционного дома ARTinvestment.RU Егор Молчанов рассказал «Снобу» о юбилейных торгах, которые пройдут в октябре, любви к Санкт-Петербургу, мечте о путешествии по Японии и Китаю и отвращении к пустым стенам.
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