Я — Сноб: директор аукционного дома Егор Молчанов

Директор аукционного дома ARTinvestment.RU Егор Молчанов рассказал «Снобу» о юбилейных торгах, которые пройдут в октябре, любви к Санкт-Петербургу, мечте о путешествии по Японии и Китаю и отвращении к пустым стенам.