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Калужские новости

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В Обнинске отключат воду в нескольких домах

В Обнинске отключат воду в нескольких домах

Вода будет отсутствовать с 9 утра до 5 вечера в четырех домах Обнинска из-за ремонта на улице ПушкинаС 9:00 до 17:00 14 октября отключат холодную воду в домах №6/4 по проспекту Ленина, №2/1 по улице Менделеева и №№1/3 и 2/5 по улице Пушкина в Обнинске.

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