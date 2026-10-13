В Обнинске отключат воду в нескольких домах

Вода будет отсутствовать с 9 утра до 5 вечера в четырех домах Обнинска из-за ремонта на улице ПушкинаС 9:00 до 17:00 14 октября отключат холодную воду в домах №6/4 по проспекту Ленина, №2/1 по улице Менделеева и №№1/3 и 2/5 по улице Пушкина в Обнинске.