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Тренер ЦСКА Федотов оценил победу над «Балтикой» в 10-м туре РПЛ

Тренер ЦСКА Федотов оценил победу над «Балтикой» в 10-м туре РПЛ

Победу армейцам принёс форвард Виктор Давила.Победу армейцам принёс форвард Виктор Давила.Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 10-го тура чемпионата России, в котором его команда на своём поле обыграла «Балтику» со счётом 1:0.

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