Медведчук предрек конфликт на Украине и после отстранения Зеленского

Отстранение президента Владимира Зеленского от власти не принесет Украине мир. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим».
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