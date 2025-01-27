Медведчук предрек конфликт на Украине и после отстранения Зеленского

Отстранение президента Владимира Зеленского от власти не принесет Украине мир. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим».