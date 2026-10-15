На рейсе Turkish Airlines TK2326 из Стамбула в Измир произошёл необычный инцидент. Мужчина, приобретший билет в экономкласс, используя искусственный интеллект, изменил номер места в мобильном посадочном талоне с 23-го ряда на 4-й ряд, что соответствует бизнес-классу, и занял кресло в бизнес-салоне.
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