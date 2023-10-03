Глава МО ФРГ Писториус отреагировал на предложение договориться с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 3 октября, во время разговора с жителями страны разозлился из-за слов о том, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией.
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