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Блогер Аяз Шабутдинов под угрозой лишения свободы: появились новые обманутые жертвы

Блогер Аяз Шабутдинов под угрозой лишения свободы: появились новые обманутые жертвы

Блогер Аяз Шабутдинов под угрозой лишения свободы: появились новые обманутые жертвы Елена ГалицкаяВ уголовном деле против блогера Аяза Шабутдинова, который был задержан по подозрению в мошенничестве, появились новые эпизоды.

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