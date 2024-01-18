Блогер Аяз Шабутдинов под угрозой лишения свободы: появились новые обманутые жертвы Елена ГалицкаяВ уголовном деле против блогера Аяза Шабутдинова, который был задержан по подозрению в мошенничестве, появились новые эпизоды.