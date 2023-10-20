В Ростовской области силовики за взятку задержали заместителя главы администрации Советского района

В Ростовской области силовики за взятку задержали заместителя главы администрации Советского районаПомощник главы Советского района по муниципальному и сельскому хозяйству Сергей Плющев был задержан оперативниками областной полиции с поличным во время передачи ему посредником 150-ти тысяч рублей от воровитого и наглого коммерсанта, который "выполнял" ремонт дороги в станице Советской.