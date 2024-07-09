Комитет Совфеда поддержал законы об изменении налоговой системы

В Совете Федерации поддержали законы об изменении налоговой системы. Как пишет Парламентская газета, документы, в том числе, вводят прогрессивную шкалу налогообложения — от 13 до 22 процентов, в зависимости от уровня доходов.
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