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Трамп «уронил» доллар до худших со времён Никсона показателей

Трамп «уронил» доллар до худших со времён Никсона показателей

Американский президент Дональд Трамп добился очередного неоднозначного результата. Всего за первые 100 дней своей второй каденции он довел доллар США до худшего показателя за последние более чем 50 лет.

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