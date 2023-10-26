За нарушение ПДД в Беларуси смоленских водителей может ждать взыскание

В Совете Федерации одобрили ратификацию соглашения между РФ и РБ о взаимном признании штрафов В Совете Федерации одобрили ратификацию соглашения между Россией и Белоруссией, которое имеет отношение к Смоленской области.
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