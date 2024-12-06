Полицейский в трико борца и маске дьявола скрутил преступника в Таиланде

Тайский полицейский примерил необычный костюм ради поимки преступника с поличным.В Таиланде полицейскому пришлось изменить свой внешний вид - надеть трико борца и маску дьявола для создания образа «сексуального рестлера», чтобы поймать преступника.
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