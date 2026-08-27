На Кинопоиске вышел фильм «Кубок Гагарина. Героем может стать каждый»

27 августа в онлайн-кинотеатре Кинопоиск вышел документальный фильм о финале Кубка Гагарина 2026. Это история о втором подряд триумфе «Локомотива» и невероятном пути «Ак Барса», который осенью никто не воспринимал всерьез, а весной он бился за главный трофей.