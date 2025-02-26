СМИ: задержан вице-губернатор Вологодской области

В Сети появилась информация о задержании вице-губернатор Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства данного субъекта РФ в Москве Кирилла Бочарова, передает корреспондент The Moscow Post в Вологодской области со ссылкой на "Коммерсант".
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