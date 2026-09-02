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Царьград

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Владимир Ефимов объявил старт пяти архитектурных конкурсов в Москве

Владимир Ефимов объявил старт пяти архитектурных конкурсов в Москве

С 7 сентября в Москве стартует прием заявок на участие в пяти архитектурных конкурсах. Под руководством заместителя мэра Владимира Ефимова, мероприятия нацелены на создание инновационных решений для городской инфраструктуры столицы.

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