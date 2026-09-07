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Журнал «Профиль»

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Заявки на премию Eco Best принимают до конца сентября

Заявки на премию Eco Best принимают до конца сентября

Премия "Лучшие экопрактики России" (Eco Best) отмечает практические решения в сфере экологии, энерго- и ресурсосбережения.

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