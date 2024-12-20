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Крах целой отрасли довёл финнов до истерики: Последствия разрыва с Россией оказались слишком болезненны

Последствия разрыва с Россией оказались слишком болезненны для финнов. Все целлюлозные предприятия Финляндии могут закрыться в ближайшем будущем, и крах целой отрасли фактически довёл финнов до истерики: "Просто непостижимо!".

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