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Вечерний Новосибирск

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Чертей сменили дроны: врачи рассказали о новой «белочке» у новосибирцев

Чертей сменили дроны: врачи рассказали о новой «белочке» у новосибирцев

Одно из них — алкогольный делирий, который чаще называют «белой горячкой» или «белочкой». Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части психиатрической больницы № 3, врач-психиатр высшей квалификационной категории Елена Раздобарова.

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