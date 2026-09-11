Чертей сменили дроны: врачи рассказали о новой «белочке» у новосибирцев

Одно из них — алкогольный делирий, который чаще называют «белой горячкой» или «белочкой». Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части психиатрической больницы № 3, врач-психиатр высшей квалификационной категории Елена Раздобарова.
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