Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Забавные котики - игрушки-подушки - идеи для вашего уютного дома!

Забавные котики - игрушки-подушки - идеи для вашего уютного дома!

Очень люблю всевозможных котиков - и живых и в виде игрушек и подушек. Предлагаю вам посмотреть какие простые, но в то же время, очень милые подушечки можно сшить своими руками - для уюта и украшения своего дома.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галлямова
Спасибо большое! Это то, что мне было нужно! ❤️
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