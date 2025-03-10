Забавные котики - игрушки-подушки - идеи для вашего уютного дома!

Очень люблю всевозможных котиков - и живых и в виде игрушек и подушек. Предлагаю вам посмотреть какие простые, но в то же время, очень милые подушечки можно сшить своими руками - для уюта и украшения своего дома.
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