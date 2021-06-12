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Представители Общественного совета при МВД по РСО-Алания организовали для ребят экскурсию в подразделение конной полиции

В преддверии Дня России члены Общественного совета при УМВД России по г. Владикавказу и республиканского МВД организовали для ребят, состоящих на учете в службе по делам несовершеннолетних экскурсию в подразделение конной полиции.

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