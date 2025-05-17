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Свежие комментарии

Что такое итальянский маникюр, кому подходит и как создать эффект длинных пальцев

Что такое итальянский маникюр, кому подходит и как создать эффект длинных пальцев

Что такое итальянский маникюр, кому подходит и как создать эффект длинных пальцев Алёна ЮрьеваСовременные бьюти-тренды не стоят на месте, и мастерам ногтевого сервиса всё чаще приходится искать нестандартные решения, чтобы удовлетворить желания своих клиенток.

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