Что такое итальянский маникюр, кому подходит и как создать эффект длинных пальцев Алёна ЮрьеваСовременные бьюти-тренды не стоят на месте, и мастерам ногтевого сервиса всё чаще приходится искать нестандартные решения, чтобы удовлетворить желания своих клиенток.
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