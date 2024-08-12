Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ «Технополис Москва»

Ряд из них не имеют аналогов в мире Робот-амфибия, роботы, применяющиеся в строительстве и МЧС, автоматические вездеходы для поиска пострадавших под завалами, кибепротезы и многие другие разработки создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва».
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