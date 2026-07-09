Тертюха, она же цертуха, цертюха — это суп белорусской кухни на основе тёртого картофеля с бульоном (мясным, куриным, грибным, овощным или на воде).
Тертюха
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Тертюха, она же цертуха, цертюха — это суп белорусской кухни на основе тёртого картофеля с бульоном (мясным, куриным, грибным, овощным или на воде).
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