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И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink

И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink

Детективный сериал «Кукольник» (16+) приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но между ней и личным счастьем встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник.

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