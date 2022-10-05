И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink

Детективный сериал «Кукольник» (16+) приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но между ней и личным счастьем встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник.