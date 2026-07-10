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В Луховицах продолжается благоустройство стадиона «Спартак»

В Луховицах продолжается благоустройство стадиона «Спартак»

В городе Луховицы продолжаются работы по благоустройству стадиона «Спартак». На объекте специалисты подготавливают прогулочные дорожки к финишной отделке, а футбольное поле уже полностью засыпано и ждет финального покрытия.

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