В Луховицах продолжается благоустройство стадиона «Спартак»

В городе Луховицы продолжаются работы по благоустройству стадиона «Спартак». На объекте специалисты подготавливают прогулочные дорожки к финишной отделке, а футбольное поле уже полностью засыпано и ждет финального покрытия.
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