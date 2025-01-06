Приемный отец Дани Милохина вынужден работать грузчиком после отъезда из России

Приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после своего отъезда из РФ. Дмитрий Тюленев, приемный отец популярного блогера Дани Милохина, после угроз и поджога дома вынужден был с семьей оставить родную страну и теперь работает грузчиком за границей.
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