Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    А не кажется странным, что в 2021 сдался НМ, ещё до СВО, тогда каждый штык был на счету и его легко могли призвать в ..."Странная история...
  • Амара Карпова
    носатый козел💩💩💩Баку открыто подд...
  • надежда белугина
    Все всё знают. Но поступления мигрантов незаконно не прекращаются. Надо высылать таких наглецов за счёт тех ,  к т о ...Генерал опекает м...

Огромная птица над Солнцем: Учёные увидели в телескопы нечто странное

Огромная птица над Солнцем: Учёные увидели в телескопы нечто странное

Астрономы сообщают о странном объекте над Солнцем в виде огромной птицы.Накануне, как раз после мощнейшей за последнее время вспышки на Солнце (ей присвоен класс X) астрономы смогли увидеть близ нашего светила огромный и ни на что не похожий объект.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх