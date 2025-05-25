Огромная птица над Солнцем: Учёные увидели в телескопы нечто странное

Астрономы сообщают о странном объекте над Солнцем в виде огромной птицы.Накануне, как раз после мощнейшей за последнее время вспышки на Солнце (ей присвоен класс X) астрономы смогли увидеть близ нашего светила огромный и ни на что не похожий объект.