В Тюменской области зафиксировано в 2024 году снижение преступлений среди мигрантов, в Югре – рост

В Тюменской области в 2024 году зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщил глава региональной полиции Александр Смирнов на заседании Тюменской областной думы.
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