Начало года выдаётся для киевского режима всё более и более скандальным. В этом смысле фейк с национальным ракетным комплексом «Сапсан», за который пытались выдать американские и южнокорейские ракеты, оказался чем-то вроде предзнаменования ещё более неприятных конфузов.