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Спички - не игрушка

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Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Начало года выдаётся для киевского режима всё более и более скандальным. В этом смысле фейк с национальным ракетным комплексом «Сапсан», за который пытались выдать американские и южнокорейские ракеты, оказался чем-то вроде предзнаменования ещё более неприятных конфузов.

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