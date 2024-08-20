Коллаж Царьграда Чиновники спускают триллионы рублей на мигрантов - и всё это осуществляется за наш счёт.
Началась "кишлакизация" России: Чиновники спускают триллионы на мигрантов. За наш счёт
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой ли на кого работают вот эти предатели России Губернатор Подмосковья запустит образовательный обмен с Узбекистаном... Где принятый закон сразу в трех чтениях с запретом въезда семей, пенсионеров, больных и выдворение тех кто не платит налоги. Лишение гражданства тех кто его получил с 90 годов, запрет на пенсионные, социальные выплаты, бесплатное образование и здравоохранение и т.д. Разговоров много вопрос когда будет принят закон и в случае его не принятия в течении недели всех в отставку и на освоение крайнего севера с семьями и родственниками со всеми вытекающими последствиями…
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3 час.
Александр Корякин
Слов нет - одни междометия
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
столько проблем с мутантами навязали нам быдло-чиновники! пусть сдохнут и те, и те!
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35 мин.
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