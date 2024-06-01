Симфонический оркестр Ленобласти станет частью спектакля по мотивам оперы «Руслан и Людмила»

Постановку представят в Приоратском парке Гатчины Симфонический оркестр Ленинградской области совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Петербурга под управлением главного дирижера Михаила Голикова представят музыкальный спектакль по мотивам оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии