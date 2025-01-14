В РФ начался выпуск дрона «Князь Вандал» с тепловизором

Его разработали в центре «Ушкуйник» Глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев анонсировал старт серийного выпуска оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал» с тепловизором, пишет ТАСС.
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