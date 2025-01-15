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Курская область! У госграницы уничтожена группа ССО ВСУ, Суджа, жесть в Черкасском Поречном, удары по Сумской области

Курская область! У госграницы уничтожена группа ССО ВСУ, Суджа, жесть в Черкасском Поречном, удары по Сумской области

В Курской области группировка войск «Север» сообщила о том, что силы армии киевского режима стараются избежать окружения своей группировки в Суджанском районе.

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