Я влюбился. А потом узнал правду

Конечно , влюбляются с помощью чувств... Но чувства у нормального цивилизованного человека контролируются РАЗУМОМ... Поведение , определяющееся только чувствами -это иррациональное эмоциональное подростковое инфантильное поведение... Разумный человек пользуется и чувствами и РАЗУМОМ... Вот метафора нашей психики: чувства - это тройка быстрых коней , несущих нас по жизни... Чувства , желания дают ЭНЕРГИЮ для жизни... Но разум -это мудрый ВОЗНИЦА , управляющий могучими *конями желаний * ... Если у вас только чувства в душе - ваши эмоции и энергия лишены контроля РАЗУМА... Чувства могут быть направлены к беде...Эта иррациональность обычно приводит к несчастьям ... Поэтому и бросилась Анна Каренина под поезд ))

Всё верно, вполне согласна. Но всё-таки влюбляемся-то мы с помощью чувств, и выбираем, в кого влюбляться, тоже. А что чувства надо уметь осознавать и контролировать при помощи разума - это само собой, и это, конечно, необходимо.

Конечно , влюбляются с помощью чувств... Но чувства у нормального цивилизованного человека контролируются РАЗУМОМ... Поведение , определяющееся только чувствами -это иррациональное эмоциональное подростковое инфантильное поведение... Разумный человек пользуется и чувствами и РАЗУМОМ... Вот метафора нашей психики: чувства - это тройка быстрых коней , несущих нас по жизни... Чувства , желания дают ЭНЕРГИЮ для жизни... Но разум -это мудрый ВОЗНИЦА , управляющий могучими *конями желаний * ... Если у вас только чувства в душе - ваши эмоции и энергия лишены контроля РАЗУМА... Чувства могут быть направлены к беде...Эта иррациональность обычно приводит к несчастьям ... Поэтому и бросилась Анна Каренина под поезд ))

ПРОСТО ФЕЯ

Надо бы у нее спросить, что она хочет от встреч? Дети это благо, счастье, когда любимы. Хочет романтики, развеяться? Погуляйте с мороженкой дальше. Пусть мамочка почувствует себя лучше. Без депрессий и всего. Вас же не тащат в Загс признавать чужих детей и кормить их. Она же может хотеть погулять, сходить в кино, развеяться? Может. Надеюсь мороженки вам для нее не жалко. И отец у ребенка уже есть. Как я понимаю , любит кататься на чужих машинах. Наверное они не в браке были. Вам никто никогда не скажет как поступить лучше. Оставьте это право себе. Выбирать и строить самому свою жизнь. Остановилась написать столько букв, только потому , что вы не стали писать как маленький мальчик_ "разведенка с прицепом".