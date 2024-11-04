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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги про 1:0 с «Венецией»: «Интер» должен лучше реализовывать моменты. Жаль, что мы не убили игру – когда исход не ясен, всякое может произойти» 

«Мы должны лучше реализовывать моменты, но честно скажу: я поздравил команду за прекрасный первый тайм, хотя Мхитарян и Тюрам упустили отличные шансы.

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