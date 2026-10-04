Планы столичных городов Европы и некоторых примечательных городов в Азии, Африке и Америке. 1771 Титульная страницаЛондонЭдинбургДублинМадридЛисабонПарижРимНеапольТуринВенецияГенуяБернЖеневаАмстердамВенаБерлинДрезденГанноверМюнхенГамбургКельнМанхеймАусбургКассельВюртенбергКопенгагенСтокгольмСанкт-ПетербургМоскваВаршаваКонстантинопольМадрасПекинСиамЭдоБатавияАлжирМальтаКвебекЛимаКартахена Рим -маленький маленький город .
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