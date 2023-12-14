Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Больше хороших новостей. Вернули крупнейший актив! А его приватизаторов из 90-х сажают в тюрьму

Больше хороших новостей. Вернули крупнейший актив! А его приватизаторов из 90-х сажают в тюрьму

На днях Россия окончательно вернула под свой контроль стратегическое предприятие страны - Соликамский магниевый завод.

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Комментарии
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Александр Рожков
Это капля в море.....
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3 час.

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