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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Друри о Какко: «Продолжим стараться и делать все, чтобы помочь раскрыть потенциал. Ему только 23 года, молодой хоккеист. Посмотрите, что сделал Лафреньер»

23-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения договора с зарплатой 2,1 миллиона долларов в год.

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