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Ореховый, Хлебный, На холстах: традиции, запреты и приметы Третьего Спаса 29 августа

Ореховый, Хлебный, На холстах: традиции, запреты и приметы Третьего Спаса 29 августа

Ореховый, Хлебный, На холстах: традиции, запреты и приметы Третьего Спаса 29 августа Ольга Вайленко29 августа православные христиане отмечают один из самых интересных и символичных праздников — Ореховый Спас.

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