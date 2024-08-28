Ореховый, Хлебный, На холстах: традиции, запреты и приметы Третьего Спаса 29 августа Ольга Вайленко29 августа православные христиане отмечают один из самых интересных и символичных праздников — Ореховый Спас.
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