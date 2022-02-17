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Вывоз обработанной древесины из Сибири в Китай в 2021 году снизился на 12%

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Экспорт обработанных лесоматериалов из регионов Сибирского федерального округа (СФО) в Китай, который является одним из основных торговых стран-партнеров для регионов Сибири, по итогам 2021 года снизился на 12%.

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