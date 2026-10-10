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Татар-информ

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Слуцкий: волна санкций против России может лопнуть, как мыльный пузырь

Слуцкий: волна санкций против России может лопнуть, как мыльный пузырь

Мощная волна антироссийских санкций и русофобии в скором времени может прекратиться, уступив место прагматизму и здравому смыслу.

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