Губернатор НБМ Анка Драгу сделала первые заявления после вступления в должность

Новый управляющий Национального банка Молдовы была представлена сотрудникам учреждения. Она отметила, что эта должность - новый вызов, и что вместе с командой она будет способствовать ускорению европейского пути страны.
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