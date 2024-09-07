Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму.
А вам точно без этого было никак?
Комментарии
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Юрий анин
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4 час.
MS
Mikhail Stepanov
Главное не допустить ошибки Хрущева, который амнистировал десятки тысяч бандеровцев, которые тихой сапой проникали во все государственные и партийные органы, фактически захватили бывшую советскую республику и превратили ее в антироссию вместе со своими западными хозяевами.
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4 час.
Барма Лей
Лучше без этогО,ну ни как,по-доброму со всеми ништяками.НО НЕ НАДО БЫЛО ЭТИМ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ!
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2 час.
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