Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Создается впечатление, что у слова "депутат" есть синоним слово "ворюга"!Хитрый депутат: С...
  • Владимир Петров
    Вы, каким-то образом, тогда, протестовали против этой Декларации, с которой, очевидно, были не согласны?.. ----------...Степашин за то, ч...
  • Евгений Бутяра
    Ничего он не читал, не Слово Божье, не Устав КПСС, не Мальчиша Кибальчиша, не Как заклялась сталь. А не читал по глав...Красные буржуи: к...

А вам точно без этого было никак?

А вам точно без этого было никак?

Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
4 час.
MS
Mikhail Stepanov
Главное не допустить ошибки Хрущева, который амнистировал десятки тысяч бандеровцев, которые тихой сапой проникали во все государственные и партийные органы, фактически захватили бывшую советскую республику и превратили ее в антироссию вместе со своими западными хозяевами.
Ответить
4 час.
Барма Лей
Лучше без этогО,ну ни как,по-доброму со всеми ништяками.НО НЕ НАДО БЫЛО ЭТИМ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх